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أخبار عاجلة
وزراء خارجية الناتو يجتمعون يوم الجمعة لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا
Lebanon 24
04-01-2022
|
06:16
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