أخبار عاجلة

ميقاتي: نشد ايدينا بايدي الجيش وندعم الخطوات التي يقوم بها ونبذل كل الجهود لمساعدته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة وهذه ثابتة اساسية لحماية لبنان وشعبه وصون وطننا من المخاطر

Lebanon 24
04-01-2022 | 06:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: نشد أيدينا بايدي الجيش وندعم الخطوات التي يقوم بها ونبذل كل الجهود لمساعدته
lebanon 24
04/01/2022 14:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال استقباله قائد الجيش: مثابرة الجيش على القيام بعمله في حفظ الامن والاستقرار والسلم في لبنان رغم الظروف المالية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المؤسسة العسكرية اسوة بجميع اللبنانيين يثبت أن الولاء الوطني لدى ابناء الجيش هو الأساس
lebanon 24
04/01/2022 14:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي من الفاتيكان: البابا أكّد أنه سيبذل كل جهده في كل المحافل الدولية لمساعدة لبنان على عبور المرحلة الصعبة التي يعيشها واعادة السلام والاستقرار اليه
lebanon 24
04/01/2022 14:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: لبنان يعوّل كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة
lebanon 24
04/01/2022 14:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:20 | 2022-01-04
07:19 | 2022-01-04
07:05 | 2022-01-04
06:38 | 2022-01-04
06:32 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website