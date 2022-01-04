ميقاتي: نشد ايدينا بايدي الجيش وندعم الخطوات التي يقوم بها ونبذل كل الجهود لمساعدته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة وهذه ثابتة اساسية لحماية لبنان وشعبه وصون وطننا من المخاطر

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