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أردوغان: عازمون على ألا نترك مواطنينا تحت ضغوط تقلب سعر الصرف والارتفاع الفاحش للأسعار

Lebanon 24
04-01-2022 | 07:19
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