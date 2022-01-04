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عدد الذين وقعوا على عريضة فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب وصل الى 30 نائباً (الجديد)

Lebanon 24
04-01-2022 | 07:53
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