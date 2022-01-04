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"أوبك +" توافق على التمسك بالسياسة الحالية مع زيادة إنتاجية قدرها 400 ألف برميل نفط في اليوم

Lebanon 24
04-01-2022 | 09:02
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