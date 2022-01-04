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مسؤولون غربيون: مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي قد تتوقف نهاية الشهر بسبب عدم جدية إيران (العربية)

Lebanon 24
04-01-2022 | 10:12
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