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وزراء خارجية حلف الناتو يعقدون محادثات طارئة يوم الجمعة بشأن أزمة أوكرانيا - روسيا (الشرق)

Lebanon 24
04-01-2022 | 13:09
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