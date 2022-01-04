الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج تقول إنها لن تؤيد تعيين رئيس وزراء في السودان بدون مشاركة مختلف أطياف المجتمع المدني (سكاي نيوز عربية)

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