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الخارجية الأميركية: سنستمع في اجتماع جنيف لشرح روسيا مقترحاتها ومخاوفها كما سنقدم مخاوفنا (الجزيرة)

Lebanon 24
04-01-2022 | 14:33
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