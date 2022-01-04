أخبار عاجلة

كوريا الشمالية تجمع عينات كتابة بخط اليد لسكان العاصمة لمعرفة صاحب الكتابات المسيئة للزعيم (العربية)

Lebanon 24
04-01-2022 | 14:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء اليابان يتعهد بإنشاء قوة لحماية بلاده من تهديدات الصين وكوريا الشمالية (العربية)
lebanon 24
05/01/2022 06:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تحض كوريا الشمالية على وقف تجاربها الصاروخية (العربية)
lebanon 24
05/01/2022 06:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدّد" باتجاه بحر اليابان
lebanon 24
05/01/2022 06:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الرسمية اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم ما يبدو أنه صاروخ باليستي
lebanon 24
05/01/2022 06:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:30 | 2022-01-04
19:00 | 2022-01-04
19:00 | 2022-01-04
18:47 | 2022-01-04
18:46 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website