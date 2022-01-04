أخبار عاجلة

مواطنون يقطعون الطريق عند مستديرة ميروبا بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وصعوبة تأمين مواد التدفئة

Lebanon 24
04-01-2022 | 14:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
محتجون يقطعون الطريق عند مفرق كفر هاقل - الكورة بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية
lebanon 24
05/01/2022 06:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مواطنون يقطعون الطريق عند مشروع القبّة - طرابلس بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية
lebanon 24
05/01/2022 06:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع الطريق عند مفرق بلدة كفر قاهل الكورة بالاطارات المشتعلة من قبل محتجين نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية
lebanon 24
05/01/2022 06:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ناشطون يقطعون الطريق أمام فصيلة درك شتورا احتجاجاً على تردي الأوضاع
lebanon 24
05/01/2022 06:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:30 | 2022-01-04
19:00 | 2022-01-04
19:00 | 2022-01-04
18:47 | 2022-01-04
18:46 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website