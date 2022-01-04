أخبار عاجلة

المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: الضربات التي وجهها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد مواقع لاطلاق الصواريخ في سوريا لم تكن غارات جوية

Lebanon 24
04-01-2022 | 15:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
كيربي: البنتاغون يتعامل بشكل جدي مع التهديدات ضد قوات التحالف والقوات الأميركية التي تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها
lebanon 24
05/01/2022 06:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي: مستشارو التحالف الدولي سيكونون بقاعدتي عين الأسد وحرير (العربية)
lebanon 24
05/01/2022 06:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس الروسية: الجيش الروسي ينشر دوريات عسكرية قرب المنطقة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في شرق سوريا
lebanon 24
05/01/2022 06:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: الحوثيون انتقلوا لمعظم المناطق التي تم إخلاؤها بالحديدة (الجزيرة)
lebanon 24
05/01/2022 06:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:30 | 2022-01-04
19:00 | 2022-01-04
19:00 | 2022-01-04
18:47 | 2022-01-04
18:46 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website