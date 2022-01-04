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بايدن: طلبنا من فايزر كمية مضاعفة من أقراصها المضادة لكورونا إذ ثبت أنها تقلل كثيرًا من دخول المستشفى والوفاة

Lebanon 24
04-01-2022 | 15:41
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