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حركة المرور كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم سلام بسبب تعطل سيارة تمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بيروت الثانية (التحكم المروري)
Lebanon 24
05-01-2022
|
01:55
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