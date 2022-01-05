أخبار عاجلة

مطلوب وحدات دم من فئة A+ أو O+ للسيدة ايفا حداد في مستشفى بعبدا الحكومي... التواصل على الرقم 03167648

Lebanon 24
05-01-2022 | 03:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مطلوب 8 وحدات دم A+ لمريض في مستشفى تبنين الحكومي لمن يستطيع التواصل على الرقم 03897545
lebanon 24
05/01/2022 18:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب دم وبلاكات من فئة O- ضروري جداً في مستشفى السانت جورج (الحدث) لمن يرغب بالتبرع الرجاء التواصل على الرقم 76661950
lebanon 24
05/01/2022 18:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب ٧ بلاكيت دم من فئة A- لطفل صغير يدعى كيفن عمره 13 سنة مصاب بالسرطان لإجراء عملية ضرورية في مستشفى أوتيل ديو..يرجى من المتبرعين التواصل عبر الواتساب على الرقم 71755755
lebanon 24
05/01/2022 18:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مريضة في مستشفى بعبدا الحكومي بحاجة ماسة إلى دم من فئة AB+ أو O+ أو O-... للتبرع الإتصال على: 70132236
lebanon 24
05/01/2022 18:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:35 | 2022-01-05
11:28 | 2022-01-05
11:25 | 2022-01-05
11:24 | 2022-01-05
11:21 | 2022-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website