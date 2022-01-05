وزير التربية بعد لقائه الرئيس عون: حتى البلدان التي تشكو من كورونا بشكل كبير تعتمد التعليم الحضوري والأفضل ذلك لأننا على ثقة من أنّ الطالب يضع الكمامة طوال الوقت

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