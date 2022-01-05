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وزير التربية: سيكون هناك عودة آمنة الى المدارس وانتشار الفيروس جاء خلال العطلة وعلينا التنبّه لجعل المدرسة مكانا للانضباط وتخفيف الانتشار الوبائي من خلال وعينا

Lebanon 24
05-01-2022 | 05:29
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