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كازاخستان تنشر الجيش والحرس الوطني في العاصمة لمواجهة التظاهرات التي تحولت لاشتباكات

Lebanon 24
05-01-2022 | 05:45
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