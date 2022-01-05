المطارنة الموارنة: نطالب بإدراج الموجبات الوطنية الراهنة الملحة تبعاً لسلم الاولويات أولها إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية

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