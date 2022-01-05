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تراجع مبيعات السيارات في ألمانيا عام 2021 إلى أدنى مستوى منذ إعادة توحيدها

Lebanon 24
05-01-2022 | 06:31
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