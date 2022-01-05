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وسائل إعلام سوريّة: إشتعال النيران في قاعدة للتحالف في حقل العمر بعد استهدافها بقذائف

Lebanon 24
05-01-2022 | 09:23
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