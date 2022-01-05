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أخبار عاجلة
التحالف الدولي: الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد سقطت على بعد كيلومترين (العربية)
Lebanon 24
05-01-2022
|
12:04
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