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مستشار البرهان: القوات المسلحة والقوات الأمنية متماسكة ومؤمنة بحماية الانتقال حتى الوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-01-2022 | 14:40
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