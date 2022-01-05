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كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت إطلاق صاروخ "أسرع من الصوت" وصل مداه 700 كم و"أصاب هدفه بدقة"

Lebanon 24
05-01-2022 | 16:13
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