أخبار عاجلة

العربية: استهداف رتل للدعم اللوجيستي تابع للتحالف في البصرة بـ 3 عبوات ناسفة

Lebanon 24
05-01-2022 | 16:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام سوريّة: إشتعال النيران في قاعدة للتحالف في حقل العمر بعد استهدافها بقذائف
lebanon 24
06/01/2022 06:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد: التحالف بقاعدة حقل العمر يطلق قذائف باتجاه مناطق تابعة لجماعات موالية لإيران (العربية)
lebanon 24
06/01/2022 06:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
صوت الانفجارات ناتج عن قنابل ضوئية أطلقتها إسرائيل ولا استهداف لغزة (العربية)
lebanon 24
06/01/2022 06:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار عنيف يهز مطار عتق في شبوة اليمنية بعد وصول قوة عسكرية تابعة للتحالف إلى المكان
lebanon 24
06/01/2022 06:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
23:06 | 2022-01-05
19:13 | 2022-01-05
18:56 | 2022-01-05
18:34 | 2022-01-05
18:17 | 2022-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website