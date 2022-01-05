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‏سوليفان: ما لم يتم التوصل لاتفاق في فيينا خلال أسابيع فيجب على واشنطن الانسحاب من المفاوضات

Lebanon 24
05-01-2022 | 18:56
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