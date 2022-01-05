16
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
سوليفان: ما لم يتم التوصل لاتفاق في فيينا خلال أسابيع فيجب على واشنطن الانسحاب من المفاوضات
Lebanon 24
05-01-2022
|
18:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
المنسق الأوروبي في محادثات فيينا: نتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني خلال أسابيع وليس أشهر (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
المنسق الأوروبي في محادثات فيينا: نتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني خلال أسابيع وليس أشهر (سكاي نيوز عربية)
06/01/2022 06:15:46
06/01/2022 06:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية: دوائر صنع القرار في تل أبيب، تقدر بأن إيران والقوى الدولية تقتربان من التوصل لاتفاق في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية: دوائر صنع القرار في تل أبيب، تقدر بأن إيران والقوى الدولية تقتربان من التوصل لاتفاق في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني
06/01/2022 06:15:46
06/01/2022 06:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كبير المفاوضين الإيرانيين: يمكن التوصل لاتفاق في وقت قصير شرط جدية واشنطن بشأن رفع العقوبات (الجزيرة)
Lebanon 24
كبير المفاوضين الإيرانيين: يمكن التوصل لاتفاق في وقت قصير شرط جدية واشنطن بشأن رفع العقوبات (الجزيرة)
06/01/2022 06:15:46
06/01/2022 06:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الوفد الإيراني المفاوض في فيينا: على واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها من الاتفاق
Lebanon 24
الوفد الإيراني المفاوض في فيينا: على واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها بعد انسحابها من الاتفاق
06/01/2022 06:15:46
06/01/2022 06:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
كان يعمل في LBCI.. المصور رامز زغيب جثة في عجلتون ومعلومات أمنية تكشف بعض الخيوط!
Lebanon 24
كان يعمل في LBCI.. المصور رامز زغيب جثة في عجلتون ومعلومات أمنية تكشف بعض الخيوط!
06:59 | 2022-01-05
05/01/2022 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يعتمدون أسلوب التوفير والحرمان.. هذه الأبراج هي الأكثر بخلاً!
Lebanon 24
يعتمدون أسلوب التوفير والحرمان.. هذه الأبراج هي الأكثر بخلاً!
00:30 | 2022-01-05
05/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اغلاق متجر "ما سكّر كل الحرب"
Lebanon 24
اغلاق متجر "ما سكّر كل الحرب"
01:45 | 2022-01-05
05/01/2022 01:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون عاما استثنائياً.. إليكم توقعات مايك فغالي للأبراج للـ 2022!
Lebanon 24
سيكون عاما استثنائياً.. إليكم توقعات مايك فغالي للأبراج للـ 2022!
03:30 | 2022-01-05
05/01/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ بلدة في قضاء زغرتا... شاب قتل صهره!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ بلدة في قضاء زغرتا... شاب قتل صهره!
08:35 | 2022-01-05
05/01/2022 08:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
23:06 | 2022-01-05
مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات قرب مخيم بلاطة في نابلس (العربية)
19:13 | 2022-01-05
مجلس السيادة السوداني يؤكد ضرورة التوافق السياسي وإنهاء حالة "اللادولة" في البلاد
18:34 | 2022-01-05
الصحة المصرية: تسجيل 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة
18:17 | 2022-01-05
التحالف: سنتخذ إجراءات فورية لتحييد وتدمير التهديد لحماية المدنيين
18:16 | 2022-01-05
التحالف: الدفاعات السعودية اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة
فيديو
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
23:00 | 2022-01-05
06/01/2022 06:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
06/01/2022 06:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
12:30 | 2022-01-04
06/01/2022 06:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact