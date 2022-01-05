أخبار عاجلة

مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات قرب مخيم بلاطة في نابلس (العربية)

Lebanon 24
05-01-2022 | 23:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مقتل طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس
lebanon 24
06/01/2022 17:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين
lebanon 24
06/01/2022 17:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 13 شرطيا خلال مواجهات ألما آتا في كازاخستان
lebanon 24
06/01/2022 17:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الرسمي الكازاخستاني: مقتل 12 شرطيا خلال المواجهات مع المحتجين في مدينة ألما آتا
lebanon 24
06/01/2022 17:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:27 | 2022-01-06
10:19 | 2022-01-06
10:13 | 2022-01-06
10:09 | 2022-01-06
10:06 | 2022-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website