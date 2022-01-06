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الرئيس عون تلقى برقيات تهنئة بالأعياد من الرئيس الأميركي جو بايدن وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي

Lebanon 24
06-01-2022 | 05:44
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