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السفارة الأميركية في كازاخستان: نراقب عن كثب الوضع وندين أعمال العنف وتدمير الممتلكات

Lebanon 24
06-01-2022 | 06:24
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