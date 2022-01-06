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ترامب يتّهم بايدن في بيان بـ"استخدام اسمه لإثارة المزيد من الانقسامات بين الأميركيين"

Lebanon 24
06-01-2022 | 09:59
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