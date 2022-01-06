مصدر من البنتاغون لـ"سكاي نيوز عربية": المعلومات تفيد بأن موسكو تحشد على الحدود مع أوكرانيا أكثر من 100 ألف عسكري و13 ألف دبابة وأكثر من 1800 قطعة مدفعية

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