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الرئيس عون وقّع المرسوم الرقم ٨٦٦٢ تاريخ ٦ كانون الثاني ٢٠٢٢ القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي من ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٢ الى ٢١ اذار ٢٠٢٢ ضمناً

Lebanon 24
06-01-2022 | 12:12
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