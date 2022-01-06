الرئيس عون وقّع المرسوم الرقم ٨٦٦٢ تاريخ ٦ كانون الثاني ٢٠٢٢ القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي من ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٢ الى ٢١ اذار ٢٠٢٢ ضمناً

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