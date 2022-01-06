أخبار عاجلة

حصل حادث تصادم بين مركبتين على اوتوستراد صيدا صور محلة جسر الزهراني نتج عنه 8 جرحى (التحكم المروري)

Lebanon 24
06-01-2022 | 12:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة حادث تدهور سيارة على أوتوستراد صيدا - صور في محلة الزهراني
lebanon 24
06/01/2022 23:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
3 جرحى نتيجة تصادم بين عدة مركبات على اوتوستراد جونيه محلة فؤاد شهاب المسلك الغربي (التحكم المروري)
lebanon 24
06/01/2022 23:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تصادم بين مركبتين على اوتوستراد عمشيت - المسلك الغربي والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
06/01/2022 23:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
حصل حادث تصادم بين بيك-اب ودراجة هوائية على اوتوستراد صيدا صور نتج منه قتيل (التحكم المروري)
lebanon 24
06/01/2022 23:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:21 | 2022-01-06
16:19 | 2022-01-06
16:00 | 2022-01-06
15:52 | 2022-01-06
15:39 | 2022-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website