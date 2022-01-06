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نقيب المستشفيات في لبنان للـmtv: لليوم نسبة الاشغال لا تتعدى الـ80% في العناية الفائقة ولليوم وضعنا مرتاح والسبب الأساسي هو اللقاحات

Lebanon 24
06-01-2022 | 16:21
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