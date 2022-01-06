16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
بلينكن: الصين وروسيا تواصلان انتهاك المعايير الدولية في البر والبحر وفي الفضاء الإلكتروني
Lebanon 24
06-01-2022
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
رئيس المخابرات البريطانية: إيران والصين وروسيا تتصدر التهديدات التي تواجهنا
Lebanon 24
رئيس المخابرات البريطانية: إيران والصين وروسيا تتصدر التهديدات التي تواجهنا
07/01/2022 08:34:07
07/01/2022 08:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بلينكن: الإجراءات الاستفزازية الصينية تواصل زيادة التوترات عبر مضيق تايوان وفي بحر جنوب الصين
Lebanon 24
بلينكن: الإجراءات الاستفزازية الصينية تواصل زيادة التوترات عبر مضيق تايوان وفي بحر جنوب الصين
07/01/2022 08:34:07
07/01/2022 08:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية: دوائر صنع القرار في تل أبيب، تقدر بأن إيران والقوى الدولية تقتربان من التوصل لاتفاق في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية: دوائر صنع القرار في تل أبيب، تقدر بأن إيران والقوى الدولية تقتربان من التوصل لاتفاق في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني
07/01/2022 08:34:07
07/01/2022 08:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تطالب الولايات المتحدة بالتصرف بمسؤولية والالتزام بالاتفاقات بشأن استكشاف الفضاء (العربية)
Lebanon 24
الصين تطالب الولايات المتحدة بالتصرف بمسؤولية والالتزام بالاتفاقات بشأن استكشاف الفضاء (العربية)
07/01/2022 08:34:07
07/01/2022 08:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
يافطة مجهولة المصدر تُزال بعد دقائق من وضعها... ما علاقة السعودية بها؟
Lebanon 24
يافطة مجهولة المصدر تُزال بعد دقائق من وضعها... ما علاقة السعودية بها؟
12:22 | 2022-01-06
06/01/2022 12:22:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وأحداث سارة.. إليكم توقعات ليلى عبد اللطيف المهنية والعاطفية لعام 2022
Lebanon 24
مفاجآت وأحداث سارة.. إليكم توقعات ليلى عبد اللطيف المهنية والعاطفية لعام 2022
03:30 | 2022-01-06
06/01/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2022-01-06
06/01/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المشهد "مؤلم"... حادث سير مروع على أوتوستراد الزهراني (فيديو)
Lebanon 24
المشهد "مؤلم"... حادث سير مروع على أوتوستراد الزهراني (فيديو)
11:36 | 2022-01-06
06/01/2022 11:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
01:42 | 2022-01-06
06/01/2022 01:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
01:25 | 2022-01-07
البزري: سنشهد خلال الأيام المقبلة إرتفاعاً إضافياً بإصابات كورونا
00:38 | 2022-01-07
منظمة الصحة العالمية : معدّل الإصابات بفيروس "كورونا" حول العالم إرتفع خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 71 بالمئة، مشيرةً إلى أن متحوّر "أوميكرون" تسبب بإصابات في العالم ترقى إلى مستوى تسونامي
00:34 | 2022-01-07
النائب إدغار طرابلسي: التشدد بالإجراءات الوقائية في العودة إلى المدارس قد يساهم بالحماية قدر الإمكان ولكن لو تم تأخير العودة أسبوعاً آخر أفضل إلى حين انطفاء موجة الإصابات الحالية (صوت كل لبنان)
00:29 | 2022-01-07
رئيس كازاخستان: البلاد استعادت النظام الدستوري في معظمه بعد الاضطرابات التي اجتاحتها
00:12 | 2022-01-07
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 10 حوادث، قتيلان و 18 جريحاً
فيديو
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
23:00 | 2022-01-05
07/01/2022 08:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
07/01/2022 08:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
12:30 | 2022-01-04
07/01/2022 08:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact