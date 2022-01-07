أخبار عاجلة

رئيس كازاخستان يوجه اليوم كلمة إلى شعبه بعد الأحداث التي شهدتها بلاده

Lebanon 24
07-01-2022 | 00:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس كازاخستان: البلاد استعادت النظام الدستوري في معظمه بعد الاضطرابات التي اجتاحتها
lebanon 24
07/01/2022 12:16:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يوجه رسالة الى اللبنانيين الساعة الثامنة مساء اليوم عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة يتناول فيها التطورات الراهنة والمواقف منها
lebanon 24
07/01/2022 12:16:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قرداحي عبر "الجزيرة": سأقدم استقالتي في المؤتمر الصحفي الذي سأعقده بعد ظهر اليوم وهي بادرة حسن نية سيحملها الرئيس الفرنسي معه إلى الرياض
lebanon 24
07/01/2022 12:16:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عاد الى بيروت بعد انتهاء الزيارة التي قام بها الى الدوحة تلبية لدعوة من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، حيث شارك في افتتاح بطولة كأس العرب فيفا ٢٠٢١ التي تمت مساء اليوم في الدوحة، كما اجرى محادثات مع الامير تميم تناولت العلاقات ال
lebanon 24
07/01/2022 12:16:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:12 | 2022-01-07
04:46 | 2022-01-07
04:37 | 2022-01-07
04:37 | 2022-01-07
04:34 | 2022-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website