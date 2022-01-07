النائب إدغار طرابلسي: التشدد بالإجراءات الوقائية في العودة إلى المدارس قد يساهم بالحماية قدر الإمكان ولكن لو تم تأخير العودة أسبوعاً آخر أفضل إلى حين انطفاء موجة الإصابات الحالية (صوت كل لبنان)

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