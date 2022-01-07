منظمة الصحة العالمية : معدّل الإصابات بفيروس "كورونا" حول العالم إرتفع خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 71 بالمئة، مشيرةً إلى أن متحوّر "أوميكرون" تسبب بإصابات في العالم ترقى إلى مستوى تسونامي

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