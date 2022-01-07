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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الفرنسي: مفاوضات النووي الإيراني أحرزت تقدما لكن الوقت ينفد
Lebanon 24
07-01-2022
|
03:19
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