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فرنسا تلغي قرار الحجر لستة أيام بالنسبة للمسافرين الآتين من جنوب أفريقيا

Lebanon 24
07-01-2022 | 04:30
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