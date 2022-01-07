الراعي يؤكد امام غريو على حتمية اتمام الانتخابات من دون اي تساؤل حول حصولها، وعلى ضرورة السعي الى انتخابات حرة ونزيهة، وعلى عودة الحكومة الى عملها بشكل طبيعي

Lebanon 24