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المدير الإقليمي للبنك الدولي في ​الشرق الأوسط بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: برنامج شبكة الحماية الحماية الاجتماعية تقدّم بشكل جيد

Lebanon 24
07-01-2022 | 06:26
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