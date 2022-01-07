المدير الإقليمي للبنك الدولي في ​الشرق الأوسط: اتفقنا مع ميقاتي على تسريع الأنشطة المرتبطة ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية للبدء بتحويل الأموال للعائلات الأكثر فقراً بأسرع وقت ممكن

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