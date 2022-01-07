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إيران تقول إنّها دفعت 150 ألف دولار لكل عائلة من ذوي ضحايا الطائرة الأوكرانية

Lebanon 24
07-01-2022 | 08:54
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