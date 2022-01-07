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أخبار عاجلة
دوي 3 انفجارات في أحد أحياء ألما آتا في كازاخستان وظهور "رائحة كيميائية في الهواء" (سبوتنيك)
Lebanon 24
07-01-2022
|
09:35
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