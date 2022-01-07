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الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة أميركيين بيض قتلوا أحمد أربيري، وهو شاب أسود غير مسلح، أثناء ممارسته رياضة الجري العام الماضي

Lebanon 24
07-01-2022 | 15:16
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