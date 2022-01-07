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المسؤولة الأميركية: ندعو الحلفاء والشركاء إلى التعامل مع هذه التصريحات بشكوك كبيرة ومواصلة المحادثات الجارية والتنسيق مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
07-01-2022 | 17:56
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