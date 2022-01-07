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أخبار عاجلة
16 قتيلاً على الأقل في انفجار بمقصف مكتب حكومي بجنوب غرب الصين
Lebanon 24
07-01-2022
|
18:00
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