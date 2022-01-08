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مولوي: طلبنا تأمين 50 مليار ليرة لقوى الامن لحفظ الامن والنظام وحماية المراكز الانتخابية كما ان المبالغ التي ستصرف لرؤساء الاقلام ومساعديهم منصفة (صوت كل لبنان)

Lebanon 24
08-01-2022 | 00:59
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