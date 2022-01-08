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التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على تقاطع الدخولية باتجاه جسر الكرنتينا وحركة المرور كثيفة في المحلة
Lebanon 24
08-01-2022
|
06:12
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